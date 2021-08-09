محافظ الغربية يهنئ اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية الجديد

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أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية زيارة لمديرية أمن الغربية لتهنئة اللواء خالد مختار عبد السلام، وذلك عقب صدور قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتعيينه مديراً لأمن الغربية، في حركة التنقلات الخاصة بالوزارة، خلفاً للواء محمد عمار والذي تم تعيينه مساعدا لوزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا.

وأكد المحافظ، ضرورة التنسيق والتعاون الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأجهزة الأمنية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وتابع: "نعمل من أجل صالح الوطن والمواطن، والنهوض بمحافظتنا الغالية"، متمنياً لمدير الأمن دوام النجاح والتوفيق في مهام عملة والارتقاء بالمنظومة الأمنية داخل المحافظة.

من جانبه أعرب اللواء خالد عبد السلام عن امتنانه وتقديره لزيارة محافظ الغربية، مؤكدا تعاونه الجاد مع المحافظة وكل أجهزتها التنفيذية وفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون علي الجميع ليشعر المواطن بالأمن والأمان.