الكهرباء الكويتية: ما يتم تداوله حول قطع الكهرباء عن بعض المرافق غير دقيق

أكدت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أن ما نشر في بعض وسائل الإعلام عن إغلاق أجهزة التكييف في بعض المدارس والجهات الحكومية وفصل الكهرباء عن المناطق الصناعية والشاليهات والمزارع غير دقيق.

وقالت الوزارة في بيان لها أمس السبت إن المعلومات الواردة في الأخبار المنشورة تأتي ضمن خطة الطوارئ والتي يتم إعدادها سنويا بشكل روتيني قبل دخول موسم الصيف والتي تأخذ في الاعتبار جميع السيناريوهات المحتملة وخطط توفير البدائل في الحالات الطارئة فقط.

وأوضحت الوزارة أن الخطة تأخذ في الاعتبار جميع السيناريوهات المحتملة وخطط توفير البدائل في الحالات الطارئة فقط لافتة الى انها مستمرة بحملاتها التوعوية لتوفير الكهرباء والماء وتقليل الهدر في الاستهلاك والمحافظة على موارد الدولة واستدامتها من خلال الاستخدام الأمثل لها.