مسيرة تركية تقصف بلدة تل رفعت بريف حلب شمالي سوريا

قصفت مسيرة تركية في ساعات الصباح الأولى، مركز مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام، واقتصرت الأضرار على المادية، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية حتى اللحظة.



وبحسب ما نشره موقع «المرصد السوري»، صباح الأحد، تشهد مناطق في شمال شرق سوريا، ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، ومناطق انتشار القوات الكردية، تصعيدا من سلاح الجو التركي في الآونة الأخيرة.



وقال المرصد، إن الاستهدافات الجوية التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق نفوذ «الإدارة الذاتية» لشمال وشمال شرق سوريا، منذ مطلع العام 2023، تسببت بمقتل 49 شخصا، بالإضافة لإصابة أكثر من 39 شخص بجراح متفاوتة، والقتلى هم:



- 11 مدنيين بينهم طفل ومواطنتين، و3 من الكوادر المدنية بالإدارة الذاتية من ضمنهم امرأة.



- 35 من القوات العسكرية العاملة ضمن مناطق الإدارة الذاتية.



- 3 من قوات النظام.



وتوزعت الاستهدافات على النحو الآتي:



- 14 استهداف على الحسكة، أسفرت عن مقتل 8 من المدنيين بينهم طفل و3 سيدات، و19 قتلى عسكريين.



- 2 استهداف على الرقة، لم تسفر عن قتلى.



- 14 استهداف في ريف حلب أسفرت عن مقتل 3 من المدنيين، و3 من قوات النظام، و16 من العسكريين.