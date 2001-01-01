سنغافورة: شركتان لإعادة تدوير البطاريات تبنيان مصنعين لمواكبة زيادة أعداد السيارات الكهربائية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعتزم شركتان لإعادة تدوير البطاريات في سنغافورة بناء مصنعين جديدين لمواكبة الزيادة الكبيرة في حجم إعادة التدوير مع زيادة أعداد السيارات الكهربائية في سنغافورة.

وقالت شركة "تي اي اس سنغافورة" التي تتعامل حاليا بشكل أساسي مع إعادة تدوير بطاريات أجهزة الهاتف المحمول والكمبيوتر إنها ستبني مصنعا مخصصا لإعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية في سنغافورة.

ونقلت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية عن كبير مسؤولي السياسة الإستراتيجية بالشركة جون أوه قوله إن المصنع الجديد سيكون قادرا على "تفريغ وتفكيك البطاريات، وادخالها في عمليات إعادة تدوير ميكانيكية وكيميائية بأحدث التقنيات".

من جانبه، قال فينس جوه المدير الإداري لشركة "سي كيور وايست ماندجمينت" لإدارة النفايات إن شركته تعتزم أيضا بناء مصنع جديد لإعادة التدوير، مشيرا إلى أنها حاليا "تنتظر تخصيص الأرض من هيئة التنمية الصناعية".