أشعل كايروكى أجواء المنارة فى حضور 30 ألف شخص، بمسرح المنارة ارينا، السبت، ولأول مرة في تاريخ الحفلات في مصر والشرق الأوسط تابع أكثر من 100 ألف شخص الحفل أون لاين في أجواء مليئة بالحب والبهجة.

وقدم الفريق خلال الحفل العديد من أغنيات الفرقة القديمة بالإضافة إلى الألبوم الجديد «روما»، أغاني مسلسل ريفو لأول مرة مع الجمهور، بالإضافة إلى باقة متنوعة من أغانيهم المحببة للجمهور، مثل “سيجارة، بالباقي لبان، كانلك معايا، وتفاعل معه الحضور بالتصفيق وترديد كلمات الأغاني.

‏‎وقدمت الحفل أيضًا ميزة لـ حاضري "أونلاين" وهي اختيار الأغاني التي يقدمها كايروكي خلال الحفل، والتقاط الصور التذكارية معهم، كما تعرض منلي أثناء الحفل صور وڤيديوهات لحاضري الحفل "أونلاين" من خلال "شاشات عرض" على خشبة المسرح.



