علماء صينيون يطورون طريقة لإنتاج البروبيلين للمساعدة في الحد من انبعاث الكربون

طور علماء صينيون طريقة مبتكرة لإنتاج البروبيلين؛ بغية المساهمة في جهود الحد من انبعاث الكربون، ونشرت نتائج الاكتشاف على الموقع الإلكتروني لمجلة "ساينس" مؤخرا.

ويعمل البروبيلين كمادة كيميائية أساسية وسيطة لمختلف المنتجات، مثل البلاستيك والإمدادات الطبية ومكونات السيارات ومواد البناء، بيد أن التكنولوجيا الحالية لنزع الهيدروجين بشكل مباشر من البروبان وتحويله إلى البروبيلين تتطلب وجود كم كبير من الحرارة، مما يؤدي إلى ارتفاع استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون.

وطور فريق بحثي من جامعة تيانجين نظاما للتفاعل يتكون من أكاسيد معدنية وفيرة لنزع الهيدروجين من البروبان (ماص للحرارة)، ويستخدم النظام بكفاءة الحرارة المتولدة من خلال الاحتراق الانتقائي للمنتج الجانبي (طارد للحرارة) عوضا عن الحرارة اللازمة للتفاعل الكلي.

ومقارنة بالعمليات التقليدية، يمكن للتكنولوجيا الجديدة خفض درجة حرارة التفاعل بمقدار 30 إلى 50 درجة مئوية، والتي من المتوقع أن تقلل من استهلاك الطاقة بنسبة 20 إلى 30 في المائة، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.