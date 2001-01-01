هولندا تقطر سفينة شحن محترقة من سواحلها إلى مرسى آمن

قامت خدمات الطوارئ الهولندية يوم السبت بقطر سفينة شحن سيارات محترقة إلى مرسى آمن بعيدا عن خط الساحل الشمالي للبلاد الذى يتسم بحساسية بيئية خاصة.

وأكد متحدث باسم هيئة المسطحات المائية في لاهاي أنه من المتوقع أن تصل سفينة الشحن فريمنتال هاواي إلى جزيرة شيرمونيكوج يوم الأحد.

وتعتبر عملية التحريك محفوفة بالمخاطر لأن السفينة التي تقل على متنها 3800 سيارة لا تزال تحترق.

وإذا ما تحطمت السفينة أو انقلبت، فإن هناك خطر حدوث تلوث بيئي. ووقد تتعرض مناطق الطيور في بحر فادين، على سبيل المثال، للخطر، وكذلك الشواطئ والكثبان الرملية في الجزر.

وقال الخبراء الذين جهزوا السفينة من أجل قطرها في وقت سابق إنه تم اتخاذ الاحتياطات ضد أي تسرب للملوثات.

وذكرت عمدة شيرمونيكوج أنيكه فان جينت في تغريدة "نطلع على مايرد من معلومات ونحبس انفاسنا"، وذلك في الوقت يتزايد فيه القلق بأن العملية قد تعرض الجزيرة للخطر.

غير أنها أضافت أن السلطات قد أعطت تأكيدات بأن النقل سيجري تنفيذه بشكل جيد.

ويرافق عملية النقل زوارق قطر وسفينة متخصصة في تطهير مياة البحر من البترول.

وقالت السلطات أن السفينة مستقرة ومن غير المتوقع حدوث تداعيات سلبية بالنسبة للجزر ومحمية بحر فادين الطبيعية على الجانب الأخر من الجزر. وكان من المقرر إعادة تموضع السفينة على بعد 16 كيلومترا إلى الشمال من جزيرة شيرمونيكوج إلى حين العثور على ميناء.

وكانت السفينة التي ترفع علم بنما في طريها من بريميرهافين في ألمانيا إلى سنغافورة عندما اشتعلت فيها النيران في وقت مبكر يوم الأربعاء الماضي قبالة جزيرة اميلاند المجاورة . وتوفي شخص خلال إجلاء طاقم السفنية.

وتكهن خبراء بأن النيران بدأت من بطارية إحدى السيارات الكهربائية على متن السفينة ، ولكن لم يتم تأكيد ذلك ..