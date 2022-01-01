337 مليون راكب استخدموا وسائل النقل الجماعي في دبي خلال النصف الأول من 2023

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن نحو 337 مليون راكب، استخدموا وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة خلال النصف الأول من عام 2023، مقارنة بنحو 304.6 مليون راكب في النصف الأول من عام 2022، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأوضحت الهيئة، أن المتوسط اليومي لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة في النصف الأول من العام الجاري بلغ قرابة 1.86 مليون راكب، مقارنة بنحو 1.68 مليون راكب في الفترة نفسها من عام 2022.

وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات "استحوذ مترو دبي ومركبات الأجرة على النسبة الكبرى لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة، بواقع 36.5% لمترو دبي، و29% لمركبات الأجرة، وبلغت نسبة حافلات المواصلات العامة 24.5%، وسجل شهر مارس من عام 2023 أعلى معدل في عدد الركاب، حيث نُقل قرابة 60 مليون راكب، وتراوح عدد الركاب في باقي الأشهر بين 53 و58 مليون راكب.

وأشار الطاير، إلى أن عدد الركاب خلال النصف الأول من العام الجاري، شهد نموا بنسبة 11%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وهو مؤشر مهم يؤكد انتعاش الحركة الاقتصادية في إمارة دبي، وفاعلية الخطط والبرامج التي تنفذها الهيئة لتشجيع السكان والزوار على استخدام وسائل النقل الجماعي، وتوفير بدائل متنوعة لتنقل السكان في دبي، حيث تعد منظومة النقل الجماعي في دبي التي تتكامل عناصرها مع بعضها، العمود الفقري لحركة تنقل السكان في مختلف مناطق إمارة دبي، ونجحت هذه المنظومة في إحداث تغيير وتطوير في ثقافة السكان بمختلف شرائحهم تجاه استخدام وسائل المواصلات العامة.

وقال إن عدد مستخدمي مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر بلغ 123.4 مليون راكب في النصف الأول من العام الجاري 2023، واستحوذت محطتا برجمان والاتحاد على النصيب الأكبر من عدد ركاب مترو دبي، حيث بلغ عدد ركاب محطة برجمان للخطين الأحمر والأخضر 7.25 مليون راكب.

وبلغ عدد ركاب محطة الاتحاد للخطين الأحمر والأخضر 5.6 مليون راكب، وعلى الخط الأحمر سجلت محطة الرقة أكبر عدد من الركاب بإجمالي 5.4 مليون راكب، تلتها محطة مول الإمارات بـ5.2 مليون راكب، ثم محطة برج خليفة / دبي مول بـ 4.7 مليون راكب

وعلى مستوى الخط الأخضر جاءت محطة شرف دي جي في المرتبة الأولى في عدد الركاب بواقع 4.4 مليون راكب، تلتها محطة بني ياس ب3.8 مليون راكب، ثم محطة الاستاد بـحوالي 3 ملايين راكب، وتوزع عدد الركاب الباقي على محطات المترو الأخرى.

ونقل ترام دبي في النصف الأول من العام الحالي 4.2 مليون راكب، ونقلت حافلات المواصلات العامة 83 مليون راكب، وبلغ عدد مستخدمي وسائل النقل البحري التي تشمل العبرات والباص المائي والتاكسي المائي وفيري دبي 9.1 مليون راكب، أما وسائل التنقل المشترك التي تشمل مركبات الحجز الإلكتروني والتأجير الذكي والحافلات تحت الطلب، فقد نقلت 21 مليون راكب، ونقلت مركبات الأجرة في دبي، التي تشمل: (تاكسي دبي وشركات الامتياز)، 96.2 مليون راكب في النصف الأول من هذا العام.