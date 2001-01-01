ليفربول يخطط لاستعارة مبابي من سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم يسعى إلى ضم الفرنسي الدولي كيليان مبابي نجم هجوم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعقد إعارة.

وكتبت صحيفة "ميرور" الإنجليزية في عددها الصادر في العطلة الأسبوعية أن ليفربول يجري محادثات مع سان جيرمان بهذا الخصوص منذ عام 2018، مشيرة إلى أن ليفربول مستعد لتقديم عقد إعارة لمدة عام لضم مبابي/24 عاما/ إلى صفوفه.

تجدر الإشارة إلى أن عقد مبابي مع سان جيرمان مستمر حتى نهاية الموسم المقبل. وكان مبابي أعلن أنه لا يعتزم تمديد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية، وبعد هذا الإعلان ثارت العديد من التكهنات حول مستقبل نجم المنتخب الفرنسي.

ويُعْتَقَد أن مبابي اتفق مع ريال مدريد على الانتقال إلى النادي الملكي الإسباني في صيف 2024، ما يعني أنه لا يمكنه أن يلعب لناد آخر إلا لمدة عام واحد فقط.

وترددت أنباء مؤخرا أن نادي الهلال السعودي عرض 300 مليون يورو للاستعانة بخدمات مبابي، لكنه يُعْتَقَد أن مبابي رفض الانتقال إلى النادي السعودي.