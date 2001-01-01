كهرباء الكويت: تخفيف الأحمال يوفر استهلاك الوقود ويقلل أعباء تكاليف الصيانة

في ضوء توقعات إدارة الأرصاد الجوية بارتفاع درجات حرارة الطقس مع بداية أغسطس المقبل، تواجه وزارة الكهرباء الكويتية أسبوعين حرجين، يتوقع أن تلامس فيهما أحمال الكهرباء مستويات قياسية جديدة للاستهلاك.

وقالت مصادر بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، في تصريحات لموقع «الجريدة» الكويتي، صباح الأحد، إن ارتفاع كل درجة حرارة، يقابله زيادة في الأحمال تتجاوز 200 ميجاوات، متوقعة ألا يتجاوز الاستهلاك 16 ألفًا و700 ميجاوات.

وأشارت إلى أن «الطاقة الإنتاجية للمحطات تتجاوز 18 ألف ميجاوات، ما يعني أن الأمور ستبقى تحت السيطرة، لا سيما أن الحمل الأقصى الذي سجله المؤشر خلال الصيف الجاري بلغ 16 ألفًا و370 ميجاوات».

وتوقعت المصادر أن تنتهي ذروة الصيف 15 أغسطس المقبل، موضحة أن مناشدات «الكهرباء» تقليل الأحمال، تهدف إلى توفير استهلاك الوقود المستخدم في الإنتاج، والتقليل من أعباء وتكاليف الصيانة السنوية لوحدات إنتاج الطاقة.

وأمس الأول، ناشدت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية، المواطنين والمقيمين ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء لضمان استدامتها، موضحة أن إجراءات الترشيد ضرورة بعد الارتفاع القياسي للأحمال الكهربائية.

وقالت في مقطع فيديو نشرته عبر صفحاتها الرسمية: «ارتفاع مؤشر الأحمال الكهربائية يُضاعف المسؤولية علينا جميعاً.. وفر باستهلاك الكهرباء لاستدامتها».