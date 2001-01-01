الصين: تراجع عدد الكوارث الجيولوجية في النصف الأول من 2023

سجلت الصين عددا أقل من الكوارث الجيولوجية خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وفقا لما أظهرته بيانات رسمية.



وذكرت وكالة أنباء شينخوا الرسمية أن الصين سجلت خلال الفترة من يناير إلى يونيو، 665 كارثة جيولوجية بانخفاض 4ر86% على أساس سنوي، وأقل بنسبة 70% عن متوسط عدد الكوارث التي تم تسجيلها خلال الخمس سنوات الماضية، وفقا لما ذكره يو هايفنج، المسئول بوزارة الموارد الطبيعية الصينية.



وقال يو، إن عدد الوفيات والأشخاص المفقودين خلال هذه الكوارث انخفض أيضا بنسبة 1ر48% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وأوضح أن البلاد نجحت في توقع 59 كارثة جيولوجية في النصف الأول، وتجنب سقوط ضحايا محتملين يقدر عددهم بنحو 676 شخصا.



وأضاف أن الدولة أطلقت آلية على المستوى الوطني لرصد الكوارث الجيولوجية ومخاطر الأرصاد الجوية، وحشدت 267 ألف شخص في أنحاء البلاد للمشاركة في مراقبة الكوارث والإنذار المبكر.