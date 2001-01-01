الكويت: وزير الخارجية بحث في العراق استكمال ترسيم الحدود البحرية

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية أن وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، ناقش مع الجانب العراقي عددا من الموضوعات الحيوية والملفات الهامة على رأسها التأكيد على استكمال ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق "الشقيقة" لما بعد العلامة 162.

كما شدد الصباح مع الجانب العراقي حسب بيان صادر عن الخارجية الكويتية اليوم الأحد على إنهاء كل الملفات العالقة وإزالة كل ما من شأنه أن يعكر صفو العلاقات التي تربط البلدين والشعبين.

وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على قطع الطريق أمام الممارسات والأصوات التي تهدف إلى الإضرار بالعلاقات بين البلدين.

وناقشا تعزيز التعاون المشترك لمواجهة المتغيرات الجيوسياسية وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة.

والتقى الصباح الذي يزور العراق حاليًا الرئيس عبداللطيف رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، ورئيس مجلس النواب محمدالحلبوسي، ووزير الخارجية فؤاد حسين.