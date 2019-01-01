وزير الصناعة التشيكي: منشآتنا لتخزين الغاز تمتليء الآن بنسبة قياسية بلغت 90%

قال وزير الصناعة والتجارة التشيكي، جوزيف سيكيلا، في تغريدة له على موقع تويتر، إن منشآت تخزين الغاز التشيكية تمتليء الآن بنسبة 90%، وتحتوي على أكثر من 3.1 مليار متر مكعب من الغاز.

وأوضح أن احتياطيات الغاز المحلية وصلت إلى مستوى قياسي، حتى بدون احتساب واردات الغاز من روسيا، بحسب ما نقله "راديو براغ" التشيكي.

وقال سيكيلا إن هذا يعني أن التشيك أوفت بالتزامها تجاه الاتحاد الأوروبي، بتعزيز أمن الطاقة قبل الشتاء المقبل.

وكان وزير الصناعة والتجارة التشيكي قال في الأسبوع الماضي، إن بلاده لم تستورد أي كميات من الغاز من روسيا خلال النصف الأول من عام 2023، حيث تأتي جميع وارداتها من الغاز عبر ألمانيا.

وكانت البلاد قد بدأت البحث عن موردين بدلاء بعد أن شنت روسيا حربا على أوكرانيا في العام الماضي.