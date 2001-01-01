وزير النقل الألماني يرى دفعة في استخدام الحافلات والقطارات بفضل تذكرة ألمانيا الشهرية

صرح وزير النقل الألماني فولكر فيسينج، بأنه يرى فرصا لحدوث دفعة دائمة في استخدام الحافلات والقطارات بعد نحو ثلاثة أشهر من إدخال ما يسمى بـ"تذكرة ألمانيا" التي يمكن استخدامها بجميع وسائل النقل المحلية في كل أنحاء ألمانيا.

وقال فيسينج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "التذكرة تعد بالفعل نجاحا كبيرا"، وأوضح أنه في غضون أقل من ثلاثة أشهر منذ إدخال هذه التذكرة، تم اجتذاب ما يقرب من مليون عميل جديد لمواصلات النقل العام المحلية.

جدير بالذكر أنه منذ الأول من مايو الماضي يمكن استخدام ما يسمى بتذكرة ألمانيا في جميع وسائل النقل المحلية على مستوى ألمانيا مقابل 49 يورو شهريا، ويستثنى من هذه التذكرة فقط استخدام القطارات السريعة (أي سي إيه). ويعد هذا المبلغ مقابل التذكرة مجرد سعرا تمهيدي، أي أنه ليس مستبعدا حدوث زيادات لاحقة في سعرها بسبب ارتفاع التكاليف.