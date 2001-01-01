افتتاح معمل تكنولوجي لطب الأسنان بجامعة مصر للعلوم

افتتحت الدكتورة هالة المنوفى عميد كلية طب وجراحة الفم والأسنان، معملا رقميا بالجامعة؛ في محاولة لدعم التطوير العلمي وتحقيق طفرة تعليمية حقيقية.

وأوضحت عميد كلية طب وجراحة الفم والأسنان، في تصريحات صحفية، أن معمل طب الأسنان الرقمى يهدف لتقديم أحدث وأفضل الخطط العلاجية للمرضى فى زمن قياسى بعد عرضها ومناقشتها مع المريض، وتحسين كفاءة ودقة الخدمات الطبية المقدمة بالمقارنة بالأساليب التقليدية.

وقال الدكتور أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن المعمل الرقمى بكلية طب وجراحة الفم والأسنان يعد المعمل الأول من نوعه على مستوى الجمهورية، حيث يتم فيه تدريس برامج تعليمية فى هذا التخصص الحديث فى مجال طب الأسنان، ويتم تدريس زمالة طب الأسنان الرقمى بالتعاون مع أساتذة وخبراء فى هذا المجال من جامعة جنوا بإيطاليا.

وأكد أنه تم الاتفاق مع أساتذة وخبراء فى جامعة هادرسفيلد بإنجلترا؛ لتدريس برنامج أخر فى هذا التخصص الحديث والذى يتم من خلاله منح الدارس شهادة الماجستير؛ فى مجال زراعة الاسنان بإستخدام التكنولوجيا الرقمية.