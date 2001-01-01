محافظة مطروح: ترشيد استهلاك الكهرباء في المحلات والمولات التجارية

أكد اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح، مسؤولية الجميع وأهمية التكاتف مع جهود الدولة فى ترشيد استهلاك الكهرباء.

ووجه لرؤساء مجالس المدن وقطاع كهرباء مطروح بتشكيل لجان مرور دورية على المولات والمحلات التجارية للمرور وتحديد نسب الإنارة بها، وعدم الإسراف، وكذلك مراجعة الإنارة العامة ورصد التوصيلات العشوائية وكذلك مراجعة نظام الممارسة في الإنارة.

كما وجه سكرتير عام محافظة مطروح بأهمية توعية المواطنين بترشيد الاستهلاك في الكهرباء، وضرورة التزام جميع المصالح الحكومية بإطفاء جميع الأنوار عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية عدا الادارات المعنية كغرف العمليات ومكاتب الأمن، ودراسة موقف الجهات المعنية بالعمل أون لاين كل أحد خلال شهر أغسطس بدءا من الأسبوع القادم، كذلك عمل تحليل إحصائي لمتابعة استهلاك الكهرباء بنطاق المحافظة خلال أشهر الصيف.

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