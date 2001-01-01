الصحة: السجائر الإلكترونية تصيب المدخن بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم

قال الدكتور وجدي أمين، مدير عام إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة، إن الدراسات والأبحاث الطبية تثبت يوما تلو الآخر، إن السجائر الإلكترونية التي ظهرت في عام 2003 بالصين كمحاولة لمساعدة المدخنين في الإقلاع عن التدخين، واستبدال السجائر العادية؛ بأخرى تُعتبر أقل ضررا.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر شاشة«DMC» مساء السبت، أن الدراسات والأبحاث العلمية ترصد سنويا نتائج جديدة عن أضرار السجائر الإلكترونية وتأثيراتها على صحة الإنسان، مشيرا إلى التأكد من تسببها في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم وضيق شرايين القلب.

كما أشار إلى تسبب السجائر الإليكترونية في الإصابة بالأمراض المزمنة وأبرزها مرض السدة الرئوية المسبب لحدوث انتفاخ الرئتين وانخفاض كفاءة عمل الرئة، محذرا في الوقت ذاته من التعرض للدخان الخارج منها لخورته في الإصابة ببعض الأورام، لا سيما في ظل اختراقها لقانون مكافحة التدخين الذي ينص على منع التدخين في الأماكن المغلقة؛ نظرا لعدم إدراجها على لائحة القانون.

وأضاف أن أبحاث الجمعية الأمريكية لأمراض القلب؛ أثبتت وجود عدد من المواد الضارة ضمن تكوين السجائر، لافتا إلى تحذير منظمة الصحة العالمية من استخدامها كبديل للسجائر العادية، نظرًا لتسببها في الإصابة بالإدمان؛ نتيجة اعتياد المدخن على النكهة والطعم المميز لها.

وأوضح أن الأبحاث لا تزال جارية بصددها على دراسة المواد الضارة المصنعة منها أو الناتجة عنها، متابعا: «كل يوم يظهر بحثا يشير إلى ظهور 27 مادة سامة جديدة من المواد المكتشفة السامة على الجهاز الدوري للإنسان، ويقيس معدلات الإصابة بالأورام والأمراض المزمنة».