فلامينجو يستعيد ذاكرة الانتصارات في الدوري البرازيلي على حساب أتلتيكو مينيرو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عاد فريق فلامينجو إلى طريق الانتصارات بعد ثلاثة تعادلات متتالية وتغلب على أتلتيكو مينيرو 2 / 1 مساء السبت (صباح الأحد بتوقيت جرينتش) في المرحلة السابعة عشر من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وفي مباراتين أخريين بالمرحلة نفسها، تغلب براجانتينو على فورتاليزا 3 / صفر وكورينثيانز على فاسكو دي جاما 3 / 1 .

وتقدم أتلتيكو مينيرو بهدف سجله باولينيو في الدقيقة 33 ثم حسم فلامينجو المباراة لصالحه بهدفين سجلهما جيورجيان دي اراسكايتا وويسلي في الدقيقتين 80 و87 .

وارتفع رصيد فلامينجو إلى 31 نقطة في المركز الثاني بفارق تسع نقاط خلف بوتافوجو المتصدر بينما تجمد رصيد أتلتيكو مينيرو عند 21 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتغلب براجانتينو على فورتاليزا بثلاثة أهداف نظيفة سجلها لوان كانديدو وبرونينيو وتياجو بورباس في الدقائق 23 و71 و90 .

وارتفع رصيد براجانتينو إلى 28 نقطة في المركز الخامس بينما تجمد رصيد فورتاليزا عند 23 نقطة في المركز الحادي عشر.

كذلك تغلب كورينثيانز على فاسكو دي جاما 3 / 1 ليرفع الأول رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع عشر ويتجمد رصيد فاسكو دي جاما عند تسع نقاط في المركز العشرين الأخير.

وسجل الأهداف الثلاثة لكورينثيانز، مايكون باربيران ويوري ألبيرتو وروجر جيديس في الدقائق 19 و61 و72، وجاء هدف جيديس من ضربة جزاء، بينما سجل جابرييل فورتيس تشافيس هدف فاسكو دي جاما في الدقيقة 70 .