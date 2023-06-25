الدفاع البريطانية: حشد محتمل لقوات فاجنر وسط بيلاروسيا

رجحت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، أن مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة ربما "تحشد قوات" في موقع "تسيل" العسكري وسط بيلاروسيا.

وقالت الوزارة في التحديث الدوري الذي تقدمه الاستخبارات العسكرية على منصة "إكس" تويتر سابقاً، إنه "تم رصد ما يقرب من 300 خيمة و200 سيارة في تسيل، بيلاروسيا"، وفقا لقناة "الشرق" الإخبارية السعودية.

وأضافت أنه جرى التعرف على "الخيام ومخزن المركبات" من صور أقمار اصطناعية ملتقطة في 19 يوليو الجاري، مشيرة إلى أنه منذ منتصف يوليو الجاري، من المحتمل أن عدة آلاف من جنود "فاجنر" على الأقل استقروا في موقع "تسيل" العسكري.

وتظهر الصور أنه "منذ منتصف يوليو، وصلت مئات المركبات إلى المنشأة التي كانت شبه فارغة في وقت سابق"، فيما تشير تقارير منفصلة إلى أن "معظم المركبات المرئية عبارة عن شاحنات، وحافلات صغيرة مع عدد قليل من مركبات القتال المدرعة".

وتابعت الوزارة: "لم يتضح بعد ما حدث للمعدات الثقيلة التي استخدمتها مجموعة فاجنر في أوكرانيا. هناك احتمال واقعي بأنها اضطرت إلى إعادتها إلى الجيش الروسي".

ولفتت إلى أن "قدرة مجموعة فاجنر على توفير المعدات الثقيلة وعناصر التمكين مثل النقل الجوي ستشكل عوامل رئيسية في فعاليتها القتالية في المستقبل".