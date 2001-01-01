قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن الدولة تمتلك إنتاجا وفيرا من الأرز المحلي، مشيرا إلى أن الكميات المتاحة تفيض عن احتياجات السوق، مدللا ذلك بتراجع سعر طن الأرز الشعير 9 آلاف جنيه ليصل إلى 11 ألفا من مستويات 20 ألف جنيه.

وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت: «لا يوجد مشكلات إطلاقا في الأرز؛ لدينا ما يكفي وهناك فائض»، موضحا أن الكميات المستورة مؤخرا من الأرز الهندي؛ لم تتخط 140 ألف طن، بما يوازي استهلاك 15 يوما بحد أقصى.

وأشار إلى توافر الأرز بنوعيه المحلى والمستورد بالأسواق، لافتا إلى تراجع معدل الاستهلاك؛ نتيجة ارتفاع الأسعار، معقبا: «المضارب مش عارفة تبيع الأرز، والشعير والأرز الأبيض؛ أصبح متوافر في المضارب، ولكن لا يوجد قوة على الشراء، أو سحب».

وناشد المستهلك بعدم شراء الأرز بأعلى من السعر العادل، قائلا: «أناشد المواطن لو لقيت الأرز عريض الحبة الفئة الأول معبأ؛ بأكثر من 22 متشتريش، وأقول للتجار رحمة بالمستهلك الضعيف، المفترض الحد الأقصى للأرز رفيع الحبة 17.5، وأقصى سعر لعريض الحبة من 18 إلى 20 جنيها».

وحمل رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات؛ المواطن مسئولية ارتفاع الاسعار لدى التجار، قائلا: «اشتري من أي مكان ببيع رخيص وأجبر من يرفع الأسعار أنه ينزلها، المواطن لازم هو من يتحرك، إحنا مش هنحمل الحكومة كل حاجة، الناس اللي بتقول فين الرقابة؛ إحنا هنوقف عند كل تاجر! المواطن هو من يجبر التاجر، وأكيد هيلاقي عند تاجر غيره أرخص».

وأضاف أن قرار الحكومة الروسية بشأن حظر تصدير الأرز حتى نهاية العام الحالي؛ لن يؤثر على مصر، مشيرا إلى عدم حاجة الدولة إلى الاستيراد، فضلا أن روسيا ليست منشأ لتصدير الأرز إلى مصر.

وأعلن عن ارتفاع إنتاج محصول الأرز للموسم الجديد بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15 %، منوها أن التوقعات تشير إلى تحقيق 7.5 مليون طن من الشعير.