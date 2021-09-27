إيران تدين العمل الإرهابي في إقليم باجور الباكستاني

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، بأشد العبارات "العمل الإرهابي" بإقليم باجور الباكستاني، خلال تجمع سياسي لجمعية علماء الإسلام.



وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن المتحدث باسم وزارة الخارجية: "تقدم بتعازي إيران حكومةً وشعباً لباكستان حكومةً وشعباً بعد الهجوم الإرهابي على تجمع جمعية علماء الإسلام، في باجور الباكستانية".



وأدان المتحدث باسم الخارجية بأشد العبارات: "هذا الهجوم الإرهابي الذي خلف عدداً من القتلى والجرحى من المواطنين الباكستانيين العُزّل".



وقتل ما لا يقل عن 40 شخصا، وأصيب عشرات بجروح، اثر انفجار اليوم الأحد، في شمال شرقي باكستان، خلال تجمع لجمعية علماء الإسلام، حسبما ذكرت الشرطة الباكستانية.