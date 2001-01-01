مشيرة خطاب: مصر كانت في طليعة الحركة العالمية لحقوق الإنسان

قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنها تحرص على أن يكون هناك تمتع فعلي بحقوق الإنسان داخل مصر دون أي تمييز.



وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، أنّ مصر كانت في طليعة الحركة العالمية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 1948، وغيرها من العهود والمواثيق التي انضمت إليها مصر.



وأشارت إلى أنه يمكن ملاحظة حالة حساسية من حقوق الإنسان في مصر دون أن تقول إن هناك مشكلة في هذا المجال، مؤكدة أن مختلف الدول، بما في ذلك أعتى الديمقراطيات لا يمكنها القول إنها لا لديها مشكلات في هذا المجال.



ولفتت إلى أنّ الدول تواجه تحديات باستمرار، كما أنّ العالم يتغير بشكل يومي، وهو ما يجب أخذه في الاعتبار بشكل دائم.



وأوضحت أنّ قانون تأسيس المجلس يتضمن أن يتم إجراء زيارات لمراكز التأهيل والالتقاء بالنزلاء ومعرفة ما إذا كانوا يواجهون أي مشكلات من أي نوع.