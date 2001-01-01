حماة الوطن بمطروح يشارك في التبرع لمتضرري حريق المول التجاري

أعلن النائب عيسي أبو تمر أمين حزب حماة الوطن بمطروح بالبرلمان، عن مشاركة الحزب في التبرع للمتضررين من أصحاب المحلات التجارية التي اشتعل فيها حريق كبير بأحد المولات التجارية وسط شارع إسكندرية بمدينة مرسي مطروح الأسبوع الماضي.

وشارك النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح، في لقاء اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم مع المتضررين، وتم فتح حساب للتبرع علي الكود المؤسسى للمحافظة رقم ٢١٠٠٠١٠١ لقبول المساهمات من رجال الأعمال والمجتمع المدنى والأفراد والغرفة التجارية، لدعم المتضررين والمشاركة في التعويضات عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحريق والتخفيف عنهم.

ووجه النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب، الشكر والتقدير للواء خالد شعيب محافظ مطروح علي الاهتمام بالمتضررين من أبناء المحافظة والتبرع وفتح حساب لمتضرري المول، مقدما التحية للحاج جمال حماد ممثل الغرفة التجارية.