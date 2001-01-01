عضو بارز بالكنيست الإسرائيلي: ليس هناك اتفاق وشيك لتطبيع علاقات مع السعودية

قال يولي إدلشتاين العضو البارز في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن أي تأسيس لعلاقات مع السعودية لا يبدو وشيكا على الرغم من تنبؤ الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي بتقارب محتمل بين الجانبين.

وأضاف إدلشتاين، وهو رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع في الكنيست والعضو البارز في حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لراديو الجيش الإسرائيلي: "أعتقد أن من السابق جدا لأوانه الحديث عن العمل على اتفاق تطبيع علاقات مع السعودية".

من جانبه، قال نتنياهو، اليوم أيضا، إن إسرائيل ستطلق مشروع توسعة للسكك الحديدية بقيمة 100 مليار شيقل (27 مليار دولار) لربط مناطق بعيدة على الأطراف مع تل أبيب، بحسب وكالة "رويترز".

وأشار إلى أن ذلك قد يوفر روابط برية مع السعودية مستقبلا.

جاء هذا الإعلان بعد زيارة قام بها مسئولون أمريكيون إلى السعودية الأسبوع الماضي للدفع باحتمال تأسيس علاقات رسمية بين السعودية وإسرائيل.

وفي بداية الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الإسرائيلي، تحدث نتنياهو عن مبادرات بنية تحتية بما يشمل ما يسمي بـ"مشروع إسرائيل واحدة"، الذي وصفه بأنه مصمم لتقليل مدة التنقل بالقطار إلى المراكز التجارية والحكومية في البلاد إلى ساعتين أو أقل.

وقال نتتياهو في تصريحات نقلها التلفزيون: "أود أن أضيف أننا في المستقبل سنكون أيضا قادرين على نقل البضائع بالقطارات من إيلات إلى البحر المتوسط، وسنكون أيضا قادرين على ربط إسرائيل بالسعودية وشبه الجزيرة العربية عبر السكك الحديدية. نعمل على هذا أيضا".