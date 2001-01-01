توزيع 36 ألف وجبة إفطار صائم يوم عاشوراء بالمسجد الحرام

وزّعت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بوكالة الخدمات والشئون الميدانية 36 ألف وجبة إفطار صائم على قاصدي المسجد الحرام، خلال صيام يوم عاشوراء، وذلك بالتعاون مع جمعيات القطاع غير الربحي، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح مدير إدارة الساحات بالمسجد الحرام موسى الكيادي، أن الإدارة جنّدت أكثر من 150 عاملاً وعاملة لتوزيع الوجبات بإشراف ومتابعة أكثر من 20 موظفاً في الساحات الغربية، وفق الضوابط العامة التي وضعتها الرئاسة لتنظيم خدمات إفطار الصائمين بالمسجد الحرام.

من جانب آخر، قدّمت الرئاسة ممثلة بإدارتي الأشخاص ذوات الإعاقة وإدارة رعاية شئون المسنات بالوكالة المساعدة للخدمات الإنسانية النسائية، وجبات الإفطار خلال أيام الصيام التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر محرم في المصليات المخصصة.

وأفادت الوكيل المساعد للخدمات الإنسانية النسائية فاطمة بنت علي السهلي، بأنه تم أخذ جولات ميدانية لمتابعة احتياجات ورغبات القاصدات من ذوات الإعاقة، وكبيرات السن، خلال أيام الصيام وتقديم وجبات الإفطار لهن، وتزويدهن كذلك بالخدمات الخاصة بهن، منها حوامل المصاحف، والقلم القارئ، ومصاحف برايل.