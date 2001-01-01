قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد، إن التوقعات تشير إلى انخفاض درجات الحرارة بمعدل يتراوح بين 3 إلى 4 درجات خلال الأسبوع الأول من أغسطس مقارنة بالنصف الأخير من شهر يوليو.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر شاشة«DMC» مساء السبت، أن استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة يفاقم من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى امتداد ارتفاع معدل الرطوبة على مدار الأيام المقبلة وحتى نهاية أغسطس المقبل.

وأشارت إلى توقع الهيئة ارتفاع درجة حرارة الطقس بواقع درجتين أعلى من المعدل الطبيعي؛ نتيجة استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، منوهة أن الأجواء الصيفية للعام الجاري أعلى من مثيلاتها المعتادة على مدار السنوات الماضية؛ نتيجة ارتفاع حرارة الأرض.

وأوضحت أن المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط كمحافظة كالإسكندرية؛ تسجل أعلى نسب رطوبة على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى تراجع متوسط درجات الحرارة خلال أغسطس لتتراوح بين 31 إلى 32 درجة.

ولفتت إلى تسجيل الدول الواقعة بنصف الكرة الشمالي خلال النصف الأخير من يوليو درجات حرارة غير مسبوقة في تاريخ سجلات المناخ؛ نتيجة ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع معدلات الانبعاثات الكربونية.