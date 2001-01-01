إدارة المنيا التعليمية تبحث التنمية المستدامة للمعلمين

أعلن قسم التدريب بإدارة المنيا التعليمية، فتح باب التسجيل لمنتدى التنمية المستدامة الثاني "بحوث الفعل من أجل التنمية المستدامة"، الذي يستهدف عددا من فئات المعلمين، وذلك في الفترة من ١ : ١٥ أغسطس المقبل.

وشدد الدكتور علي عبد السلام مدير عام إدارة المنيا التعليمية، على ضرورة استمرار تدريب المعلمين، والكوادر التعليمية، حيث يستهدف التدريب الوكلاء المتميزون والمعلمون المتميزون والأخصائيين المتميزين، علما بأن التسجيل عبر الرابط الإلكتروني:

وأضاف مدير عام إدارة المنيا التعليمية، أن التنمية المستدامة للمعلمين، هي الاستثمار الحقيقي للكوادر التعليمية، وخلق أجيال واعية، تخطط لمستقبل أبنائنا الطلاب بفكر مستنير.