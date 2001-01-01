رئيس البنك المركزي الإسرائيلي السابق يحذر من مخاطر الإصلاح القضائي

حذر رئيس البنك المركزي الإسرائيلي السابق جاكوب فرنكل من الضرر الذي يمكن أن يلحقه الإصلاح القضائي المثير للجدل باقتصاد البلاد، مع خروج أكثر من 150 ألف شخص إلى شوارع تل أبيب مرة أخرى احتجاجا على الإصلاح القضائى اليوم السبت.

وفي خطاب ألقاه أمام المتظاهرين في تل أبيب، حذر فرنكل من أن الإصلاح قد يتسبب في أضرار اقتصادية خطيرة.

وقال إنه مع المصادقة على أول قانون لإضعاف القضاء هذا الأسبوع، تكون حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد مرت بنقطة اللاعودة، وفقا للموقع الإلكترونى لصحيفة يديعوت أحرونوت.

وكان المستثمرون الأجانب قلقين بشأن التغيير الدراماتيكي في إسرائيل في غضون نصف عام. وقال فرنكل: "لم نشهد أبدا مثل هذا الدمار الكبير للقيمة في مثل هذا الوقت القصير .. ليس من قبل أعداء من الخارج، ولكن من خلال سياسة الحكومة".

وأشار فرنكل إلى أن حكومة نتنياهو الدينية اليمينية نكثت بوعدها بتنظيم الإصلاح فقط على أساس إجماع واسع.

وتظاهر نحو 160 ألف شخص في تل أبيب مساء السبت، وهو الاحتجاج الأسبوعي الثلاثين على التوالي في المدينة الساحلية. ولوح آلاف المتظاهرين بالأعلام الوطنية الزرقاء والبيضاء، التي أصبحت رمزا لحركة الاحتجاج.

كما خرج الأشخاص للاحتجاجات في العديد من المدن الإسرائيلية الأخرى، بما في ذلك حيفا والقدس.