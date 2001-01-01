تقرير: انتهاء صداقة أسرة بيكهام مع الأمير هاري وميجان

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أمس السبت، أن نجم كرة القدم الإنجليزية السابق ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا، الأصدقاء القدامى للأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، يُزعم أنهم متهمين بكونهم مصدر تسريبات بشأن عائلة دوق ساسكس.

ونقلت الصحيفة عن مصدر (لم تسمه)، القول إن "صداقتهم انتهت"، مضيفا أن بيكهام "غاضب تماما" بعد اتهامات يفترض أنها وجهت خلال مكالمة هاتفية محتدمة بينهم، وأن "أي ترضية الآن غير مرجحة".

من جانبها، ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أن عائلة بيكهام كانت حاضرة في زفاف الثنائي الملكي عام 2018، وكانوا "داعمين جدا" لوصول ميجان إلى إنجلترا.

وفي أعقاب انهيار العلاقة، بحسب الصحيفة، يبدو أن ميجان استبدلت فيكتوريا بيكهام بفيكتوريا أخرى وهي فيكتوريا جاكسون، قطب مستحضرات التجميل وجارة الزوجين بمنطقة مونتيسيتو في ولاية كاليفورنيا.

وقال مصدر إن "فيكتوريا (جاكسون) تتمتع بقوة(الإرادة) حيث قامت ببناء شركتها وتغلبت على محن في حياتها الخاصة"

وأضاف أنها وميجان مترابطتان على عدة مستويات. إنهما مقربتان للغاية".

وأطلق أحد المسئولين التنفيذيين في هوليوود على الدائرة المقربة الحصرية لعائلة دوق ساسكس لقب "مافيا مونتيسيتو"، والتي يقال إنها تضم الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري، وجايل كينج، والمصور ميسان هاريمان، وزملاء ميجان السابقين في مسلسل "سوتس" سارة رافيرتي وأبيجيل سبنسر.

وأشارت الصحيفة إلى أن نجمة البوب كيتي بيري، التي أدت عرضا بحفل تتويج ملك بريطلانيا تشارلز، وزوجها الممثل أورلاندو بلوم، جارين أيضًا للأمير هاري في مونتيسيتو.

ومع ذلك، يبدو أن صداقتهما مع عائلة دوق ساسكس أصبحت باردة. وقال مصدر إن بيري "تسافر كثيرا" مما جعل "من الصعب الحفاظ على صداقة وثيقة".