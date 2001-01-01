أكثر من 130 شركة صينية تعرض منتجاتها بمعرض الأغذية والزراعة في كراتشي

تشارك أكثر من 130 شركة صينية في أول معرض دولي للأغذية والزراعة في مدينة كراتشي الباكستانية في الفترة من 10 إلى 12 أغسطس، حسبما قال المستشار التجاري لسفارة باكستان في بكين غلام قادر اليوم الأحد.

وقال قادر لوكالة اسوشيتد برس الباكستانية "نحن نتلقى استجابة كبيرة. حتى الآن تم تسجيل 130 من رجال الأعمال الصينيين في سفارة باكستان وهيئة تطوير التجارة في باكستان من أجل المشاركة في المعرض.

ويعد معرض "فود ايه جي 2023" هو أول معرض للأغذية والزراعة تنظمه هيئة تطوير التجارة في باكستان.

ويشهد المعرض الذي يقام تحت شعار "مستقبل مستدام" مشاركة شركات دولية ومحلية لتوليد الأمل لمستقبل مشترك.