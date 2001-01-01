ملك المغرب: علاقاتنا مع الجزائر مستقرة ونتمنى فتح الحدود بين البلدين

أكد عاهل المغرب الملك محمد السادس، أن العلاقات مع الجزائر مستقرة، معربا عن أمله في فتح الحدود بين البلدين.

وعبر العاهل المغربي في كلمة بثها التلفزيون الرسمي في وقت متأخر يوم السبت بمناسبة عيد العرش عن أمله في أن "تعود الأمور إلى طبيعتها ويتم فتح الحدود بين البلدين".

وأضاف الملك محمد السادس "نؤكد لقيادة الجزائر وشعبها أن المغرب لن يكون أبدا مصدر أي شر أو سوء".

وأكد العاهل المغربي في كلمته أن جدية المغاربة تتجسد من خلال توالي الاعترافات بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية "وآخرها اعتراف دولة إسرائيل (بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية)، وفتح القنصليات في العيون والداخلة، وتزايد الدعم لمبادرة الحكم الذاتي".

ويأتي اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية بعد اعتراف مماثل من الولايات المتحدة في ديسمبر كانون الأول 2020.

وضم المغرب، إقليم الصحراء الغربية في 1975 بعد نهاية الاستعمار الإسباني، وفي العام التالي تأسست جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تطالب باستقلال المنطقة الغنية بالفوسفات. وأثار دعم الجزائر لجبهة البوليساريو في توتر علاقتها بالمغرب.

وأكد ملك المغرب على موقف بلاده الراسخ "بخصوص عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة".

وشدد الملك محمد السادس على ضرورة الجدية وإشاعة الثقة واستثمار الفرص الجديدة "لتعزيز صمود وانتعاش الاقتصاد الوطني، خاصة مع ظهور بعض بوادر التراجع التدريجي لضغوط التضخم على المستوى العالمي".

وأضاف "الجدية يجب أن تظل مذهبنا في الحياة والعمل، وأن تشمل جميع المجالات، بما فيها الحياة السياسية والإدارية والقضائية، والمجال الاجتماعي، وخاصة قطاعات الصحة والتعليم والشغل والسكن.

"الجدية التي نريدها تعني أيضا الفاعلين الاقتصاديين، وقطاع الاستثمار والإنتاج والأعمال".

* كأس العالم

أشاد الملك محمد السادس بالشباب المغربي، قائلا إنه "متى توفرت له الظروف، دائما ما يبهر العالم، بإنجازات كبيرة.. كتلك التي حققها المنتخب الوطني في كأس العالم لكرة القدم".

وكان الملك محمد السادس يشير إلى وصول المغرب إلى قبل نهائي كأس العالم 2022 في قطر في أواخر العام الماضي، لتصبح أول دولة عربية وأفريقية تبلغ هذه المرحلة في أهم بطولة رياضية في العالم.

ومضى العاهل المغربي قائلا "قرار المغرب بتقديم ملف ترشيح مشترك مع إسبانيا والبرتغال لاحتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030، كان وراء حب الوطن والوحدة والتلاحم العائلي والشعبي التي قدمها أبناء المغرب خلال كأس العالم (2022)".