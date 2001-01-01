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يشهد مساء اليوم الأحد، المؤتمر الصحفي الخاص بالكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، للحديث عن المواجهة المرتقبة بين الزمالك والشباب السعودي في البطولة العربية.

ويستضيف ستاد مدينة الملك فهد الدولية بالمملكة العربية السعودية، مباراة الزمالك ضد الشباب السعودي، غدًا الإثنين، ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة كأس الملك سلمان.

وحقق الزمالك في مباراته الأولى بالبطولة العربية فوزًا كاسحًا على فريق الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة 4-0.

ويظهر نبيل عماد دونجا بجوار أوسوريو في المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والشباب.

ويحتل الزمالك صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، ويأتي خلفه الشباب والنصر بنقطة واحدة لكل فريق، ورابعًا الاتحاد المنستيري بدون أي نقطة.