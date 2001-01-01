 منتخب مصر يخسر من نيجيريا ببطولة أفريقيا لسيدات السلة - بوابة الشروق
الأحد 30 يوليه 2023 8:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من يستحق لقب أفضل مدير فني في الدوري المصري الممتاز 2022-2023؟
النتـائـج تصويت

منتخب مصر يخسر من نيجيريا ببطولة أفريقيا لسيدات السلة

علي البحيري
نشر في: الأحد 30 يوليه 2023 - 8:31 م | آخر تحديث: الأحد 30 يوليه 2023 - 8:31 م

خسر المنتخب الوطني لسيدات كرة السلة بقيادة مديره الفني إيهاب الألفي أمام نظيره النيجيري بنتيجة 65-83، في ختام مشواره بالمجموعة الرابعة من بطولة أفريقيا والمقامة بالعاصمة الرواندية "كيجالي" خلال الفترة من 28 يوليو الجاري وحتى 5 أغسطس المقبل.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي: "10-18، 23-42، 42-56، 65-83".

وبهذه النتيجة، احتل منتخب مصر وصافة المجموعة بعد الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية أمس بنتيجة 89-78.

وضمت قائمة بنات النيل 12 لاعبة وهن: "ثريا محمد - آية الفقي - ريم موسى - ميرال أشرف - نادين السلعاوي - أسرار ماجد - نورهان فؤاد - رضوى سالم - فريدة الشريف - رنيم الجداوي - جنى طارق السعيد - فاطمة ممدوح".

فيما يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر، إيهاب الألفي مديرًا فنيًا، أحمد إبراهيم مدربًا عامًا، أحمد عبد المطلب مدربًا، آلاء مصطفى إداري، جيرمين عوني طبيب، محمد جابر محلل أداء، وفريد سمير مخطط أحمال بدنية.

الجدير بالذكر، أن المنتخب المصري قد توج منذ أيام بلقب البطولة العربية والتي استضافتها القاهرة بعد فوزه على نظيره المغربي بنتيجة 96-75.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك