علق المهندس طارق شكري، عضو مجلس النواب عن مصر الجديدة، قرار محافظ القاهرة رقم 1425، لسنة 2023 بشأن تعديل خطوط التنظيم المعتمدة للحديقة أعلى جراج روكسي بحي مصر الجديدة، واعتماد استخدامها كخدمات تجارية إدارية لصالح محافظة القاهرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحكاية»، تقديم الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء السبت، أن حديقة روكسي لم تكن موجودة منذ عام 2011، منوهًا أنه نتيجة المتغيرات السعرية الكبيرة ورغبة الدولة في تحقيق التوازن المالي، فقد تم تشكيل لجان بحي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، لتحقيق هذا التوازن والموافقة على استغلال جزء منها كمبنى تجاري إداري ولكن بشروط.

وأشار إلى أن شروط عملية التطوير لحديقة روكسي، تتمثل في أن تتم بنظام العمارة الخضراء وأن يكون «الروف» منزرع بالكامل، بحيث يراه المواطنين كمسطح أخضر في الدور الأول، وتكثيف الأشجار والنخيل في الممرات والمداخل ليعطي نوعًا من أنواع الخضرة المناسبة، منوهًا .

ولفت إلى أنه كان لابد من عرض خطة التطوير على الجهات المعنية، ولذلك صدر قرار رئيس الوزراء بالموافقة لإعادة الترخيص وإنشاء مبنى تجاري إداري لمسطح محدد، لتكون هناك حديقة معلقة تراها العمارات المحيطة، وتتم المعالجة بنظام العمارة الخضراء، وتحسين للمنطقة بشكل مقبول كعمارات خضراء ولكن ليست حديقة.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار محافظ القاهرة رقم 1425، لسنة 2023 بشأن تعديل خطوط التنظيم المعتمدة للحديقة أعلى جراج روكسي بحي مصر الجديدة، واعتماد استخدامها كخدمات تجارية إدارية لصالح محافظة القاهرة.

وجاء في قرار محافظ القاهرة، أنه يتم تعديل خطوط التنظيم المعتمدة للحديقة أعلى جراج روكسي بحي مصر الجديدة، واعتماد استخدامها كخدمات تجارية إدارية لصالح محافظة القاهرة.