أخيرا، تقرر السماح للأوكرانية أولجا خارلان، أمس السبت، بالمشاركة مجددا في بطولة العالم للمبارزة المقامة في ميلانو، رغم إنها أقصيت في وقت سابق بسبب رفض مصافحة منافسة روسية.

وأعلن الاتحاد الدولي للمبارزة مساء الجمعة، تعليق العقوبة المفروضة على خارلان بعد مشاورات مع اللاعبة واللجنة الأولمبية الدولية، والتي ضمنت للاعبة المشاركة في أولمبياد باريس 2024. وتقرر يوم الخميس إقصاء خارلان من البطولة إثر رفضها مصافحة الروسية آنا سميرنوفا.

وقال الكاتب الألماني أندرياس كلوث، في مقال رأي نشرته وكالة بلومبرج للأنباء، إن خارلان، نجمة المبارزة الأوكرانية بالسيف، واجهت مؤخرا الروسية آنا سميرنوفا، وهزمتها بشكل كبير وعادل، مشيرا إلى أن "الفضيحة" هي ما حدث بعد ذلك.

وأوضح أنه على غرار معظم الرياضيين الأوكرانيين هذه الأيام، رفضت خارلان مصافحة منافستها الروسية، لإظهار أنه "لا يمكن تجاهل الحرب الروسية العدوانية، حتى في الرياضة".

ورفعت خارلان نصل سيفها بدلا من ذلك، ودعت سميرنوفا للنقر عليه، وهي لفتة حلت محل المصافحة أثناء جائحة كوفيد 19 ويجب أن تكون كافية. واختارت سميرنوفا، التي يبدو أنها تدعم العملية العسكرية الروسية في الصور، تحويل الوضع إلى مسرح. وبقيت في الحلبة لمدة 45 دقيقة وجلست في النهاية على كرسي مخصص لها. وأعجب الاتحاد الدولي للمبارزة بذلك حيث استبعد خارلان، وتقدمت سميرنوفا إلى الجولة التالية.

ويرى كلوث أن هذا القرار، سواء كان مبررا تقنيا أم لا، فهو شائن. وقالت إيلينا سفيتولينا، الأوكرانية التي تعد واحدة من أفضل لاعبي التنس في العالم في كلمات لدعم خارلان: "جنود روسيا يقتلون شعبنا والأطفال ويسرقون الأطفال أيضا ويختطفونهم، لذلك لا يمكنك التصرف بشكل طبيعي". كما رفضت سفيتولينا، التي تنحدر من أوديسا، التي قصفتها روسيا بشراسة في الأسابيع الأخيرة، مصافحة منافسيها الروس والبيلاروسيين.

وكثيرا ما يقال إن الرياضة هي وسيلة البشرية لتهذيب الصراع العنيف، فهي "حرب بدون إطلاق نار"، كما قال جورج أورويل. وتهدف أحداث مثل الألعاب الأولمبية إلى تجاوز السياسة.

ولكن هل يمكن للرياضة، أو أي شيء آخر، أن تكون غير سياسية أو غير أخلاقية؟

وكما تشير سفيتولينا، فإن روسيا وبيلاروس، مثل الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة ودول أخرى، تستخدمان رياضييهما كجزء من دعايتهما. وينطبق الشيء نفسه في كثير من الأحيان على الفنانين وغيرهم من السفراء الثقافيين. لهذا السبب استبعدت أوركسترا ميونخ الفيلهارمونية قائدها الشهير، فاليري جيرجييف، على سبيل المثال، حيث إن جيرجيف روسي ورفض إدانة الحرب التي شنها صديقه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبطبيعة الحال، يجب ألا تصبح الجنسية وحدها أبدا صفة أخلاقية أو حكما على الفرد.

وهذا مبدأ أساسي لليبرالية وكذلك للعدالة البديهية. إن العقاب الجماعي، ما يسميه الألمان بوضوح "سيبنهافت" أو "مسئولية العشيرة"، وهو مصطلح لفكرة أن الأسرة أو العشيرة تتقاسم المسئولية عن جريمة أو فعل يرتكبه أحد أعضائها، مما يبرر العقوبة الجماعية.

وتعترف أوكرانيا بهذا المنطق. وبعد العملية العسكرية الروسية، منعت الرياضيين الذين يمثلون أوكرانيا كدولة من التنافس ضد الروس. واضطر البعض إلى التغيب عن بطولات في الجودو والمصارعة والشطرنج وغيرها من الألعاب الرياضية. وقبل أن تسحب خارلان وسميرنوفا السيوف، غيرت أوكرانيا سياستها. والآن يمنع رياضيوها فقط من مواجهة المعارضين الذين يمثلون روسيا أو بيلاروس، وليس منافسي مواطنيها الذين يتنافسون كأفراد مثل سميرنوفا.

واعتبر كلوث أن هذا يبدو صحيحا، مشيرا إلى أنه لهذا السبب أيضا لا ينبغي لأحد في أوكرانيا أو في أي مكان آخر أن يتجنب أعضاء فرقة البانك بوسي ريوت، أو لاعب التنس أندريه روبليف، أو أي روسي يتحدث علنا ضد أفعال بوتين. وعلى العكس من ذلك، وفي الديكتاتوريات، تتطلب المعارضة الضميرية للحكومة شجاعة غير عادية، وتستحق الاحترام.

إن الافتقار إلى مثل هذه الشجاعة، مهما كانت إنسانية للغاية، لا يعفي أي شخص، على الرغم من ذلك، في روسيا اليوم أو في أي مكان وفي أي وقت. وعندما قام الأمريكيون بإزالة النازية من قطاعهم من ألمانيا الغربية بعد الرايخ الثالث، ميزوا بين المجرمين الرئيسيين والمجرمين الأقل والأتباع والمعفيين. والأقلية فقط في المجموعة الأخيرة يمكن أن تقول بصدق إنها فعلت الشيء الصحيح. وعلى النقيض من ذلك، فإن الأعداد الهائلة من الأتباع (ميتلوفر) يشتركون في شكل خاص من الشعور بالذنب، لأنهم ساعدوا في حدوث الشر الذي يرتكبه الآخرون.

لذلك لا يمكن لأحد أن يلوم الناجين من المحرقة أو غيرهم من ضحايا النازيين لرفضهم مصافحة ميتلوفر ألماني. وبنفس الطريقة، لا يحق لأحد، وبالتأكيد ليس الاتحاد الدولي للمبارزة، توجيه اللوم أو نزع الأهلية أو العبوس تجاه الأوكرانيين اليوم الذين يرفضون المصافحة مع الروس.

وكبادرة، تعد المصافحة ظاهرة حديثة في تاريخ البشرية. وربما تطورت كطريقة لإظهار النوايا السلمية، من خلال مد اليد اليمنى التي لم تكن تحمل سلاحا، أو كعلامة على تكوين رابطة عن طريق التشبك. وسوف يغفر للرياضيين الأوكرانيين عدم العثور على أي رمزية مناسبة، حيث يقصف الروس ويرهبون أصدقائهم وأقاربهم الأوكرانيين في الداخل.

وقالت خارلان في وقت لاحق هذا الأسبوع: "أدركنا أن البلد الذي يرهب بلدنا وشعبنا وعائلاتنا يرهب الرياضة أيضا. لم أرغب في مصافحة هذه الرياضية، وتصرفت بقلبي".