محافظ بني سويف يتابع سير امتحانات الدور الثاني للإعدادية وسنوات النقل بالتعليم الفني

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية وسنوات النقل بالتعليم الفني للعام الدراسي 2022-2023، والتي انطلقت أمس، حيث يزيد إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحان الدور الثاني في الشهادة الإعدادية عن 16 ألف طالب وطالبة موزعين على أكثر من 110 لجان على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأشار محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، خلال تواصله مع المحافظ، إلى متابعته لسير أعمال الامتحانات، وانتظامها داخل اللجان، والاطمئنان على الالتزام بالتعليمات الإدارية والفنية المنظمة لأعمال الامتحان، والتأكيد على إحكام السيطرة على أمن بوابة المدرسة، وغلق الأبواب وعدم السماح بتواجد غير القائمين على الامتحانات داخل اللجان، بجانب التأكيد على ضرورة توقيع الملاحظين والمراقبين على كشوف الملاحظة مسبقاً قبل بدء اللجنة لتحقيق الانضباط داخل اللجان، وحظر اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان، وعدم التهاون في تطبيق القانون والقرارات الوزارية الصادرة بشأن أعمال الشغب والغش.

ولفت وكيل التعليم، خلال تواصله مع مديري الإدارات عبر الفيديو كونفراس من غرفة العمليات بالمديرية، إلى انتظام أعمال امتحانات الدور الثاني لطلاب التعليم الفني في يومها الثاني "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي" في كل أنظمة التقدم "نظام السنوات الثلاث، إعداد مهني، نظام السنوات الخمس، تعليم وتدريب مزدوج، تكنولوجيا تطبيقية"، مشيراً إلى أنه من المقرر أن تنتهي امتحانات التحريري الثلاثاء 8 أغسطس المقبل، لتبدأ بعدها الامتحانات العملية والمعملية يومي الأربعاء والخميس 9 و10 من نفس الشهر.