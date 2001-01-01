كوريا الجنوبية وإثيوبيا تتفقان على زيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة بينهما

اتفقت كوريا الجنوبية وإثيوبيا على زيادة الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين من عدد 7 رحلات أسبوعيا في الوقت الحالي إلى 9 رحلات، وهي خطوة سوف تساعد على زيادة انتقالات المواطنين بين البلدين.

وأعلنت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أنه بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع هيئة الطيران المدني الإثيوبية، فإنه سوف يجري تسيير رحلتين جويتين إضافتين، بالإضافة إلى رحلات الركاب الأربعة ورحلات الشحن الثلاثة التي يجري تسييرها حاليا، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

يذكر أن إثيوبيا هي الدولة الأفريقية الوحيدة التي توفر رحلات جوية مباشرة مع كوريا الجنوبية.

وتشغل شركة إثيوبيا إيرلاينز ، الناقل الوطني في البلاد، رحلاتها من وإلى إنتشون، البوابة الرئيسية لكوريا الجنوبية، والعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ويستخدم العديد من الركاب الكوريين الجنوبيين هذا الخط الجوي للسفر إلى الدول المجاورة لإثيوبيا مثل تنزانيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا، وفقا للوزارة الكورية الجنوبية.