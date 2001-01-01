أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، عن بحث عدد من الملفات الرئيسية مع نظيره الكويتي سالم الصباح، فيما أكد «الصباح» قرب فتح ملحقية تجارية في قنصلية بلاده بالبصرة.



وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكويتي سالم الصباح، تابعته وكالة الأنباء العراقية «واع»: «تطرقنا مع وزير الخارجية الكويتي إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، كما بحثنا كيفية حماية العلاقات الجيدة وتطويرها»، مشيرًا إلى التطرق لعملية تسهيل الزيارات بين البلدين.



وأضاف: «ناقشنا التعاون في مواجهة آفة المخدرات وكيفية السيطرة عليه، وتم بحث ملف ترسيم الحدود والاتفاق على استمرار انعقاد اللجان بشأن الملف، كما أكدنا على إنهاء المسائل الحدودية بين العراق والكويت».



ولفت إلى أن «الملف النفطي والحقول المشتركة كانت جزءاً من المباحثات الثنائية»، ذاكرا أن «الإطار الصحيح لحل المشكلات هو الحوار».



وأكد أن «العلاقات بين البلدين قوية ومتطورة وسوف تستمر بالتعاون والحوار بين الطرفين».



وبين أن «العراق والكويت يرحبان بالاتفاق السعودي الإيراني»، مشدداً «على أهمية العمل المشترك بالمجال الأمني لحماية دول المنطقة، أذ أن أمن المنطقة يعد أمناً جماعياً».



من جهته، ذكر وزير الخارجية الكويتي سالم الصباح، خلال المؤتمر، أن «العراق بلد جار والعلاقات معه تاريخية متجذرة وقوية»، لافتًا إلى إجراء مباحثات مثمرة جدا، وعزمهم على تنفيذ ما جرى فيها.



ولفت إلى «ضرورة العمل على إنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية»، مضيفًا: «وجدنا تطابقاً لوجهات النظر مع الجانب العراقي، وقررنا فتح ملحقية تجارية بالقنصلية الكويتية في البصرة؛ لحرصنا على إعادة الأمور إلى نصابها بالعلاقة التجارية التاريخية».



وأعلن عن بحث الأمور الدولية والإقليمية التي تنعكس بنحو مباشر على أمن الدولتين، معربًا عن تمنياته للعراق وشعبه الأمن والازدهار.