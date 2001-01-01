مصادر قضائية تستبعد تطبيق المحاكم قرار العمل أون لاين في أيام أحد أغسطس

مصطفى المنشاوى ومصطفى بكر ونهاد القادوم ومحمود عبدالسلام

- التعامل المباشر مع الجمهور لا يتيح تطبيق القرار.. وتقييم تفعيله فى نطاق محدود بفضل التحول الرقمى



- لم تصدر أي تعليمات بالمحاكم وقطاعات "العدل".. والإجازة القضائية تساهم في ترشيد الكهرباء



استبعدت مصادر قضائية، تطبيق قرار رئيس الوزراء بالعمل «أون لاين» من المنزل فى «أحد أغسطس»، على المحاكم وقطاعات وزارة العدل التى تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين، فى الوقت الذى تدرس وتقيم فيه الوزارة إمكانية تطبيق القرار مع الأعمال المكتبية التى لا تقدم خدمات للجمهور، بخاصة فى ظل التحول الرقمى واستخدام التكنولوجيا.



ويتزامن قرار رئيس الوزراء الذى سيطبق خلال شهر أغسطس المقبل، ويستهدف تخفيف أحمال الكهرباء فى ظل ارتفاع درجات الحرارة، مع فترة الإجازة القضائية ما بين يوليو وسبتمبر من كل عام، والتى لا تعمل فيها المحاكم بكامل طاقتها، بما يتماشى مع ترشيد استهلاك الكهرباء، وتقليل آثار خطة الحكومة التى بدأت قبل 10 أيام بتناوب انقطاع الكهرباء عن مناطق الجمهورية كافة، على سير العمل داخل المحاكم.



وأكد مصدر قضائى مسئول، أن القرار يجرى دراسته فيما يتعلق ببعض الأعمال التى لا تتصل بالجمهور مباشرة، أما الأعمال التى تتطلب وجود الموظف لتقديم الخدمات للمواطنين فى قطاعات وزارة العدل والمحاكم المختلفة فلن يسرى عليها القرار.



وأشار المصدر فى تصريح لـ«الشروق»، أن البنية التحتية لوزارة العدل والجهات التابعة لها ومعظم المحاكم الآن أصبحت تواكب التحول الرقمى والتطور التكنولوجى بما يسمح بإمكانية العمل عن بعد يوم الأحد تطبيقا لقرار رئيس الوزراء.



وأوضح أنه سيتم عقد اجتماع قريب يضم جميع الهيئات القضائية لبحث سبل تنفيذ القرار، دون الإخلال بنظام العمل المتبع فى المحاكم والخدمة التى تقدم للجمهور بشكل مباشر فى جميع قطاعات وزارة العدل.



من جهته، قال مصدر بدار القضاء العالى لـ«الشروق»، إن الموظفين مستمرون فى عملهم داخل مكاتبهم يوم الأحد مثل باقى أيام العمل، ولم تصدر أى تعليمات حول تخفيف أحمال الكهرباء فى دار القضاء، أو عن العمل من المنزل، ولذا ستبقى الأمور كما هى حتى تصدر تعليمات جديدة.



من جانبه، أكد مصدر قضائى بمحكمة شمال القاهرة، أنه لم يصدر أى توجيه حول قرار مجلس الوزراء، لافتا إلى أن المحاكم جهة تعامل مع الجمهور ولذلك من المستبعد أن يسرى عليها القرار.



بدوره، كشف مصدر بمحكمة جنوب الجيزة، أن نظام العمل «الأون لاين» لن يسرى على المحكمة؛ نظرا لتعامل الموظفين بشكل مباشر مع الجمهور، كغيرها من المصالح الحكومية التى تقدم الخدمات للمواطنين.



وذكر المصدر فى تصريحات لـ«الشروق» أن هناك ترشيدا لاستهلاك الكهرباء داخل المحكمة بخاصة مع فترة الصيف التى تتزامن مع الإجازة القضائية التى حددها القانون ما بين يوليو وسبتمبر من كل عام، حيث لا تعمل المحاكم بكامل طاقتها خلال هذه الفترة وفق ما نظمه قانون السلطة القضائية.



وأكد المصدر أن انقطاع التيار الكهربائى عن المنطقة التى تقع فيها المحكمة ضمن خطة تخفيف الأحمال، موضحا أن الانقطاع إذا حدث فى أوقات العمل يكون ما بين 10 و30 دقيقة، حتى لا يؤثر ذلك على سير الجلسات ومصالح المواطنين ومباشرة الأعمال داخل المحكمة.



وقال مصدر بمحكمة شمال الجيزة، إن العمل من المنزل بنظام «الأون لاين» يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس، لا ينطبق على العاملين بالنيابات والمحاكم المرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطنين، مشيرا إلى أن طبيعة العمل القضائى لا تتماشى مع السماح للموظفين بالعمل من المنزل.



وعن انقطاع التيار الكهرباء بالمنطقة التى تقع فيها المحكمة، أكد المصدر، أن ذلك لا يؤثر على سير التحقيقات أو نظر وجلسات تجديد الحبس، لوجود محول كهرباء بديل يعمل مباشرة فى أثناء فصل التيار الكهربائى، كما لا تزيد مدة فصل التيار الكهربائى فى المنطقة عن 20 دقيقة.