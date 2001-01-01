ميناء دمياط يستقبل 53 ألف طن قمح قادم من روسيا

استقبل ميناء دمياط 7 سفن متنوعة، خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما غادرته 9 سفن أخرى، وبذلك يصل إجمالي عدد السفن الراسية بالميناء 38 سفينة، منها السفينة " OCEAN- S"، والتي ترفع علم ليبريا.



ويبلغ طولها 169 مترا، وعرضها 26 مترا، القادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ25520 طنا من القمح، والسفينة "TANAIS FIYER"، والتي ترفع علم بليزي، ويبلغ طولها 170 مترا، وعرضها 27 مترا، القادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ27500 طن من القمح، لصالح القطاع الخاص.



وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط اليوم، أن حركة الصادر من البضائع العامة 24506 أطنان،

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45580 طنا.



فيما بلغت حركة الصادر من الحاويات 238 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 158 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 6381 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 167970 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 165835 طنًا.



فيما غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 3635 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، وقطار بعد أن أفرغ 25 حاوية 40 قدما، قادم من السادس من أكتوبر.



فيما بلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا 4868 شاحنة.