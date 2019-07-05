كيف تحمي الأجهزة الكهربائية من التلف بسبب انقطاع التيار؟ رئيس الشعبة يجيب

كشف جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، عن بعض الإرشادات للتعامل مع الأجهزة الكهربائية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، مساء السبت، إن الأجهزة الكهربائية الجديدة يتم وضع لها نظام حماية يحميها من التلف، موضحًا أن الأجهزة الحديثة لا تتعرض للتلف عند انقطاع الكهرباء ولا تتأثر.

وأشار إلى أن الأجهزة القديمة يتم تعرضها للتلف عند انقطاع الكهرباء مرات عديدة، مشددًا على أهمية فصل سكينة الكهرباء لعرض تعرض الأجهزة للتلف.

وقدم عدة نصائح للمواطنين لحماية لأجهزة الكهربائية:

- لا قلق على الأجهزة ذات التكنولوجيا الحديثة المُنتجة خلال 5 سنوات ماضية

- عند انقطاع التيار يجب إغلاق لوحة المفاتيح الرئيسية بالكامل.

- عند عودة التيار لا يتم رفع اللوحة بالكامل دفعة واحدة بل مفتاح تلو الآخر.

- ترك مدة زمنية تقدر بـ"دقيقة واحدة" بين كل مفتاح من لوحة المفاتيح الرئيسية حتى لا تعمل الأجهزة بالكامل في وقت واحد.