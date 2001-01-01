باسل عادل: جلسات الحوار الوطني تعبر عن نزاهته وارتفاع سقفه

قال باسل عادل ممثل كتلة الحوار، إنّ الحوار الوطني يعقد جلسات شفافة تعبر عن قوة ونزاهة هذا المسار وارتفاع سقفه، مؤكدا أن المجال مفتوح أمام الجميع ليعبر عن رأيه بشفافية وصراحة ووضوح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار» عبر شاشة «النهار»، مساء الأحد، أن جزءا من نجاح الحوار الوطني هو ما يتم طرحه خلاله، مؤكدا أن الحوار يشهد إطلاق يد الجميع للحديث بحرية.

وأوضح أنّ الحوار ناقش اليوم قانون مباشرة الحقوق السياسية، مشيرا إلى أنّ المادة 50 تنص على أنّ اللجان الفرعية تشهد فرز نتائج التصويت في نهاية الانتخابات، ويرسلها إلى اللجنة العامة.

ولفت إلى أنّ الكتلة تطلب تعديل هذه المادة، وذلك بأن يتم إعلان النتيجة داخل اللجان الفرعية.

وأفاد بمشكلة أخرى تتمثل في إمكانية مد الانتخابات إلى ثلاثة أيام، ما يعني أن الصندوق (وفقا للنص الحالي) يتم فتحه كثيرا، ما يثير شكوكا حول الشفافية.

واستأنف الحوار الوطني، جلسات المحور السياسي، حيث عُقدت جلسة قانون مباشرة الحقوق السياسية ضمن لجنة مباشرة الحقوق السياسية و التمثيل النيابي، وجلسة قانون الإدارة المحلية ضمن لجنة المحليات، وجلسة حل تحديات العمل النقابي العمالي ضمن لجنة النقابات والعمل الأهلي.