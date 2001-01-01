طلاب صيدلة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يؤدون القسم بعد التخرج

احتفلت كلية الصيدلة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بحفل تخرج طلاب العام الدراسي 2023ـ2022.

وهنأ الدكتور شريف رفعت نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الطلاب بيوم تخرجهم، موضحاً أن أسرة الجامعة تعتبر حفلات التخرج بمثابة التتويج لكل الطلاب عن جهودهم خلال فترة دراستهم، مقدمًا الحية والتهنئة لأولياء الأمور.

ورحب بضيوف الحفل الذين حرصوا على حضور حفل تخرج طلاب كلية الصيدلة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

كما قدم الشكر والتحية لأعضاء هيئة التدريس الذين كانوا بمثابة أولياء أمور لجميع الطلاب خلال فترة دراستهم، موضحاً أن الفرحة اليوم تخص أولياء الأمور أكثر من الخريجين لانهم أصحاب هذا الحفل الحقيقيين، حسب تعبيره.

فيما قدمت الدكتورة رحاب عبدالمنعم، عميدة كلية الصيدلة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، التحية لضيوف الحفل، مهنئة الطلاب وأولياء أمورهم على التخرج والاستعداد لخوض الحياة العملية بعد أن تم تأهيلهم على أعلى مستوى داخل الكلية.

وأكدت التزام الكلية في رسالتها بتخريج صيدلي طبقًا للمعايير القومية الأكاديمية المرجعية القياسية يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمى والتصنيع الدوائي المتطور، وإجراء بحوث علمية مبتكرة بداية من البحث عن الأدوية الحديثة من أصل نباتي أو حيواني أو تلك التي يتم تشييدها معمليًا.

وأوضحت عميدة الكلية، أنهم يهدفون إلى ضمان الجودة للحفاظ على الاعتماد الأكاديمي المستمر، والعمل على إعداد صيدلي مدرب قادر على المنافسة محليًا وإقليميًا، وبحث علمي تطبيقي لتطوير صناعة الدواء، وتفعيل برامج الدراسات العليا طبقًا للائحة الدراسية، وزيادة المشاركة المجتمعيـة والتواصل مع الخريجين، واستمرارية تنمية مهارات وقدرات الموارد البشرية، والتحسين والتطوير المستمر بناءً على أراء المستفدين.

وعلى هامش الحفل كرمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الدكتورة نجوى هاشم وكيل نقابة الصيادلة بالجيزة، والتي تلت قسم الخريجين؛ ليردده أبناء الدفعة جميعهم.

تجدر الإشارة إلى أن الحفل حت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وبحضور الدكتور شريف رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رحاب عبدالمنعم عميد كلية الصيدلة، ود مختار الظواهري نائب رئيس الجامعة للمتابعة والتوثيق.