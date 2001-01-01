أول تعليق من اتحاد الطائرة على الحكم لصالح الأهلي في قضية مريم مصطفى 

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كشف ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة عن موقف مريم مصطفى لاعبة نادي الزمالك بعد قرار المحكمة بصحة توقيع اللاعبة على عقودها للنادي الأهلي قبل الانضمام للزمالك.

وقال قمر في تصريحات عبر قناة صدى البلد "بالنسبة مريم مصطفى هي تلعب في نادي الزمالك حاليًا بعد قرار مجلس الإدارة".

وتابع "قرار المجلس كان مرفق معه بند بأنه لو هناك أي لجوء للقضاء وأي ازمة في التوقيع سيتم تطبيق الحكم بعد أن يكون نهائيًا".

وأضاف "الحكم غير نهائي وهناك استئناف وفي مثل هذه الأمور التي يكون فيها تدخل الطب الشرعي غالبا ما يكون هناك استئناف ولجنة ثلاثية وأكثر من خطوة قبل اتخاذ الحكم النهائي".

واختتم ياسر قمر تصريحاته "لو هناك حكم نهائي بصحة عقد مريم مصطفى مع الأهلي سيتم إعادتها للفريق مرة أخرى أو إلزامها بدفع 3 ملايين جنيه والاستمرار في نادي الزمالك".