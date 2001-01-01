وزير التعليم العالي ورئيس جامعة بنها يتفقدان أعمال التطوير بالمستشفى الجامعي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

افتتح الدكتور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، وعبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عددا من أعمال التطوير بالمستشفى الجامعي بمدينة بنها.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، والدكتور ناصر الجيزاوي، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها للدراسات العليا والبحوث، وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة وعمداء الكليات ومسئولي.

وافتتح وزير التعليم العالي ومحافظ القليوبية رئيس جامعة بنها عددا من أعمال التطوير الجديدة بالمستشفى الجامعي، وتضم العمليات الموحدة المرحلة الثانية، والمبنى الاقتصادي، والجراحة، العيون، ومنظومة الغازات الطبية.

وبدأت الجولة، بتفقد العمليات الموحدة بعدما تم الانتهاء من أعمال التطوير بها بالكامل، بإجمالي 17 غرفة عمليات موحدة مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا وأدوات الأمان الطبي، تبعها تفقد أعمال التطوير بالقسم الاقتصادي بالمستشفى، ويضم 44 غرفة اقتصادي منها غرف كبيرة الحجم وأخرى صغيرة.

ومن جهته، أوضح رئيس جامعة بنها، أن تكلفة أعمال التطوير تقدر بحوالي 160 مليون جنيه بالمستشفى، مشيرا إلى وجود أحدث الأجهزة والمعدات داخل المستشفى للنهوض بالخدمات المقدمة المترددين.

وتفقد الوزير ورئيس الجامعة، والوفد المرافق له مبنى مستشفى الرمد بالمستشفيات الجامعية، بتكلفة 10 ملايين جنيه.

وتابع أعمال التطوير التي تمت بأقسام المستشفى وتزويدها بأحدث النظم والأجهزة بجراحة الرمد والعمليات، وكبسولات العمليات.