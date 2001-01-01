إصدار 164 بطاقة تموينية جديدة في الوادي الجديد

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أعلن المهندس صلاح حلمي مدير مركز الخدمة المطور بمديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الوادي الجديد، وصول 164 بطاقة تموينية ذكية جديدة تشمل بدل فاقد، وبدل تالف، وفصل اجتماعي، وإصدار جديد إلى المديرية والإدارات التابعة لها، وسيجري تسليم البطاقات لأصحابها من خلال صورة الرقم القومي.

وأكد تسليم البطاقات للإدارات التموينية، بواقع 79 بطاقة لمركز الخارجة، و51 بطاقة لمركز الداخلة، و11 بطاقة لمركز بلاط، و9 بطاقات لمركز باريس، و14 بطاقة لمركز الفرافرة.

وشدد على جميع مسئولي التموين بالإدارات التموينية الخمس، بتشكيل لجنة لفرز البطاقات وتسليمها إلى المكاتب التموينية المختصة، بدائرة المحافظة وتسليمها للمنتفعين، وتفعيلها لصرف مقرراتهم التموينية.