جامعة المنوفية تنظم ندوات تثقيفية للطلاب حول القضية السكانية وتمكين المرأة وحرية الأديان

نظمت إدارة الجوالة والخدمة العامة والأسر والاتحادات الطلابية وإعداد القادة بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنوفية، سلسلة ندوات تثقيفية حول عدد من القضايا الراهنة، وذلك بالتعاون مع نادي اليونسكو الثقافي المركزي بالجامعة، ووزارة الأوقاف، ومديرية أوقاف المنوفية، وإدارة الدعوة.

تأتي الندوة تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، وإشراف الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف عام الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

وتضمنت الندوات مناقشة الإلحاد والتطرف والحريات الدينية والقضية السكانية، والمخدرات وخطورتها على المجتمع، وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وذلك خلال شهري يوليو وأغسطس بالمعسكرات الصيفية الطلابية بالمعسكر الطلابي الدائم لطلاب الجامعة بمدينة جمصة.

كما حثت الندوة على مكارم الأخلاق، وحثهم على اتباع الخلق الحسن، حيث قال النبي صل الله عليه وسلم، "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"، وتوجيه الناس إلى التحلي بالأخلاق الحميدة وخطر الكلمة، كما تطرقت الندوات قضايا المساواة بين الرجل والمرأة.

حاضر بالندوتين الشيخ محمود الدغمان رئيس قسم الإرشاد الديني بأوقاف المنوفية، والشيخ بلال عطية رئيس قسم الثقافة والمكتبات بمديرية أوقاف المنوفية، وبمشاركة طلاب اتحاد طلاب الجامعة، وأشرف على تنفيذ الندوات، الدكتور وليد حسين طلعت مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، وأمل الصاوي مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية، وطارق كمال مدير إدارة إعداد القادة.