رد مهيب أبو زيد، مدير عام الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة بوزارة العمل، على قرار الوزارة الصادر مؤخرا؛ بشأن إلغاء وإيقاف ترخيصات 14 نشاطا لشركات إلحاق العمالة بالخارج، إلى مخالفة أحكام قانون العمل (12) لعام 2003، الخاص بتأسيس الشركات.

ونصح خلال متلفزة لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر شاشة«DMC» مساء السبت، الشباب من الباحثين عن فرص عمل بالخارج؛ بضرورة التوجه إلى المديرية الواقعة في نطاق الشركة، أو إلى مقر الإدارة المختصة بديوان عام الوزارة؛ للتأكد من ترخيص الشركة؛ تجنبًا للوقوع في فخ الشركات الوهمية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن عن استقبال الوزارة شكاوى المواطنين؛ عبر بوابة الشكاوى الإليكترونية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، مشيرا إلى بحث الإدارات المختصة الشكاوى الواردة ضد الشركات المرخصة واستدعائها حال التعرض لعمليات نصب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار إلى تخطي أعداد شركات إلحاق العمالة؛ 1000 شركة على مستوى جميع المحافظات، منوها إلى وجود حصر بالأسماء المرخصة على موقع الوزارة.

وأوضح أن قانون العمل لعام 2003؛ ينظم طبيعة عمل وشروط تأسيس هذه الشركات، مؤكدا أنها تمثل صناعة مهمة للغاية؛ تسهم في توفير فرص العمل أمام العمالة المصرية.