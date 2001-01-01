الصين تعقد غدا مؤتمرا صحفيا بشأن إجراءات استعادة الاستهلاك وزيادته في البلاد

من المقرر أن تعقد الصين مؤتمرا صحفيا يتعلق بإجراءات استعادة الاستهلاك وزيادته ببكين في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم غد الاثنين بالتوقيت المحلى، بحسب ما ورد في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد، بأنه من المقرر أن يقدم لي تشونلين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح، ومسئولون من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التجارة وإدارة الدولة لتنظيم السوق، الإجراءات الجديدة، والرد على أي أسئلة من جانب الصحفيين.

وكانت اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح قالت يوم 18 يوليوالجاري، إن البلاد ستطبق سياسات جديدة لاستعادة الاستهلاك وزيادته.