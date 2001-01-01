

وذكرت وزارة السياحة الجزائرية - في بيان صحفي السبت - أن هذه النسخة ستعرف مشاركة مختلف الفاعلين والشركاء في قطاع السياحة والصناعة التقليدية، على غرار وكالات السياحة والأسفار، والمؤسسات الفندقية والخدماتية، بالإضافة إلى أصحاب المؤسسات الناشئة الناشطة في هذا المجال.



ويعد هذا المعرض من أهم التظاهرات السياحية المُنظمة في الجزائر، وهو فرصة لتعزيز الوجهة السياحية الجزائرية، خاصة وأنه يتزامن مع انطلاق موسم السياحة الصحراوية.



كما يعتبر المعرض، مناسبة لمختلف المتعاملين الجزائريين والأجانب من وكالات السياحة والأسفار والمستثمرين ومدراء المؤسسات الفندقية والسياحية لعرض منتجاتهم وتبادل الخبرات وإقامة شراكات مع مختلف المهنيين والفاعلين في الحقل السياحي.